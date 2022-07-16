«Газпром» запросил у Siemens документы для вывоза турбины для СП «Газпром» попросил у Siemens документы на вывоз турбины для «Северного потока»

Фото: Rainer Weisflog/imago stock&people/Global Look Press

Завод по производству газовых турбин

«Газпром» официально обратился к Siemens c просьбой предоставить документы, позволяющие вывезти турбину для «Северного потока», сообщили в пресс-службе холдинга. Компания выразила надежду, что партнер выполнит свои обязательства в рамках сервисного обслуживания.

15 июля «Газпром» официально обратился к компании Siemens с просьбой предоставить документы, которые с учетом действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель для КС «Портовая» – критически важного объекта для газопровода «Северный поток», и выполнения группой компаний Siemens своих обязательств в рамках ремонта и сервисного обслуживания газотурбинных двигателей, — говорится в сообщении.

В холдинге подчеркнули важность турбины для обеспечения газом европейских потребителей. Согласно сообщению, от нее зависит надежная работа газопровода «Северный поток».

Ранее в Торгово-промышленной палате подсчитали, что один день отсрочки запуска «Северного потока» стоит €200 млн. Расчеты основаны на предположении, что при нулевой прокачке по газопроводу потребители в ЕС будут замещать недостающие объемы газа, приобретая его на бирже.