В ФРГ допустили сокращение поставок Россией по «Северному потоку» Bild: власти ФРГ боятся, что Россия не возобновит поставки по «Северному потоку»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Газораспределительная станция

Власти Германии полагают, что Россия после завершения ремонта «Северного потока» не станет полностью возобновлять поставки по газопроводу. Такой сценарий обсуждался 14 июля на встрече руководителя аппарата канцлера ФРГ Вольфганга Шмидта с главами земельных администраций, сообщает Bild.

Правительство исходит из того, что Россия после ремонта не станет полностью возобновлять поставки газа по газопроводу «Северный поток», — отмечается в публикации.

Газопровод в настоящее время остановлен из-за планового техобслуживания. Запустить «Северный поток» после паузы должны 21 июля.

Ранее стало известно, что турбина Siemens для «Северного потока», которую в Германии ожидали после ремонта, 17 июля была загружена в самолёт и оправлена из Канады. Ориентировочно она прибудет в Берлин 24 июля. Ещё от пяти до семи дней потребуется, чтобы доставить турбину в Россию.