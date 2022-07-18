Власти Германии полагают, что Россия после завершения ремонта «Северного потока» не станет полностью возобновлять поставки по газопроводу. Такой сценарий обсуждался 14 июля на встрече руководителя аппарата канцлера ФРГ Вольфганга Шмидта с главами земельных администраций, сообщает Bild.
Правительство исходит из того, что Россия после ремонта не станет полностью возобновлять поставки газа по газопроводу «Северный поток», — отмечается в публикации.
Газопровод в настоящее время остановлен из-за планового техобслуживания. Запустить «Северный поток» после паузы должны 21 июля.
Ранее стало известно, что турбина Siemens для «Северного потока», которую в Германии ожидали после ремонта, 17 июля была загружена в самолёт и оправлена из Канады. Ориентировочно она прибудет в Берлин 24 июля. Ещё от пяти до семи дней потребуется, чтобы доставить турбину в Россию.