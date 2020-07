Египетские военные высадились в Сирии

Турция — оппонент Египта в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. 20 июля палата представителей (однопалатный парламент) АРЕ одобрила разрешение на введение войск на территорию других государств. Это произошло на фоне анонсированной президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси операции в ответ на участие военных Турции в ливийском конфликте. Эксперты из Анкары не исключают, что возможное развёртывание небольшого египетского контингента в Сирии может быть связано с попыткой надавить на Анкару в общем контексте регионального противостояния.

#BREAKING 150 Egyptian troops entered Syria via Hama Military Airport, later deployed in western countryside of Aleppo, southern Idlib, say sources