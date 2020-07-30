Египетские военные высадились в Сирии

https://static.news.ru/photo/d3ad43e8-d24d-11ea-9e93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ibrahim Ezzat/Global Look Press

На военный аэродром в сирийской Хаме прибыло 150 египетских военнослужащих для развёртывания на линии зоны деэскалации — на западе Алеппо и юге Идлиба, сообщило турецкое госагентство Anadolu. Других подробностей СМИ не приводит.

Турция — оппонент Египта в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. 20 июля палата представителей (однопалатный парламент) АРЕ одобрила разрешение на введение войск на территорию других государств. Это произошло на фоне анонсированной президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси операции в ответ на участие военных Турции в ливийском конфликте. Эксперты из Анкары не исключают, что возможное развёртывание небольшого египетского контингента в Сирии может быть связано с попыткой надавить на Анкару в общем контексте регионального противостояния.

#BREAKING 150 Egyptian troops entered Syria via Hama Military Airport, later deployed in western countryside of Aleppo, southern Idlib, say sources — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) July 30, 2020

Однако сообщения о прибытии военных Египта в Сирию появляются не впервые. В 2016 году ряд оппозиционных источников утверждали, что группа офицеров из АРЕ прибыла на российскую военно-морскую базу в Тартусе. Тогда отмечалось, что они будут перенимать опыт в оперативном планировании и в тактических методах ведения боевых действий. Однако ни эта, ни позже появившаяся информация о приезде в САР египетских лётчиков не подтвердилась.

Ранее посол РФ в Египте Георгий Борисенко заявил, что Кремль не собирается организовывать военную базу в Ливии, писал NEWS.ru.