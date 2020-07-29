Посол РФ ответил на заявления о планах создания базы в Ливии

Посол РФ в Египте Георгий Борисенко заявил, что Кремль не собирается организовывать военную базу в Ливии. По его словам, ливийским властям подобных запросов от Москвы не направлялось.
Так дипломат в эфире египетского телеканала TEN
У России таких планов нет. Никаких запросов с российской стороны в адрес ливийских властей о создании какой-либо военной базы, морского пункта базирования не делалось, — отметил Борисенко.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти США пригрозили санкциями командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару. Причиной стало препятствование последним поставкам нефти из страны. Позицию Хафтара по нефти они назвали «нелепой и бескомпромиссной». Санкции могут повлиять на командующего, так как у него есть недвижимость в США, отметили в Госдепе.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен