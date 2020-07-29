Посол РФ ответил на заявления о планах создания базы в Ливии

https://static.news.ru/photo/31f26c5e-d1f3-11ea-80d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Auth/imageBROKER.com/Global Look Press

Посол РФ в Египте Георгий Борисенко заявил, что Кремль не собирается организовывать военную базу в Ливии. По его словам, ливийским властям подобных запросов от Москвы не направлялось.

Так дипломат в эфире египетского телеканала TEN ответил на заявление министра внутренних дел правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага, который утверждал, что Россия намерена устроить базы в Сирте и Джуфре.

У России таких планов нет. Никаких запросов с российской стороны в адрес ливийских властей о создании какой-либо военной базы, морского пункта базирования не делалось, — отметил Борисенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти США пригрозили санкциями командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару. Причиной стало препятствование последним поставкам нефти из страны. Позицию Хафтара по нефти они назвали «нелепой и бескомпромиссной». Санкции могут повлиять на командующего, так как у него есть недвижимость в США, отметили в Госдепе.