США заявили о вероятных санкциях против Хафтара

https://static.news.ru/photo/d9ef818a-cf6e-11ea-b816-fa163e074e61_660.jpg Халифа Хафтар Фото: Angelos Tzortzinis/dpa/Global Look Press

Власти США пригрозили санкциями командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару. Причиной стало препятствование последним поставкам нефти из страны.

По данным The Wall Street Journal, данную информацию лидеру ЛНА передали представители Госдепа. Его позицию по нефти они назвали «нелепой и бескомпромиссной». Санкции могут повлиять на Хафтара, так как у него есть недвижимость в США, отметили в Госдепе. Также он является гражданином Америки.

Официальные лица США отметили, что Хафтар пользуется помощью наёмников для удержания контроля над нефтяным месторождением Эш-Шарара и портом. Последний играет ключевую роль с точки зрения поставок.

На большинстве месторождений в Ливии добыча нефти прекратилась около пяти месяцев назад. По данным Национальной нефтяной корпорации, остановка принесла стране убытки в размере $6,5 млрд. В ЛНА неоднократно отмечали, что за блокировкой инфраструктуры стоят местные племена.

NEWS.ru сообщал, что в апреле 2020 года армия Хафтара прекратила боевые действия на территории Ливии. Об этом доложил генерал-майор Ахмед аль-Мисмари.