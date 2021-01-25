Египет зарегистрирует российскую вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/2ad8fc52-5e49-11eb-8a07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Египта планируют в ближайшее время зарегистрировать на территории страны три вакцины от коронавируса — китайскую, британскую и российскую. Об этом заявила глава Минздрава Египта Хала Зайд.

Мы начали предпринимать шаги по регистрации трёх вакцин — китайской, британской и российской. В ближайшие дни мы получим новые партии вакцин, будут зарегистрированы новые вакцины, — цитирует РИА Новости министра.

Зайд уточнила, что власти страны заключили контракты на поставку 100 млн доз различных вакцин, и объявила о начале национальной кампании по вакцинации. Первыми должны привить медиков.

Ранее в посольстве РФ в Египте сообщили о готовности к поставкам вакцины от коронавируса «Спутник V» и о возможной передаче технологий для её производства на территории этой страны.

По данным Минздрава, в Египте зафиксировано более 161 тысячи случаев заражения коронавирусом, выздоровели от инфекции более 126 тысяч человек, скончались 8902 пациента.

Как писал NEWS.ru, украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил глава молодёжного крыла партии Артём Марчевский. По его словам, старт сбору подписей в адрес президента Владимира Зеленского и правительства с требованием в кратчайшие сроки зарегистрировать и запустить производство вакцины был дан 13 января в трёх городах Донецкой области на подконтрольной Киеву территории — в Покровске, Доброполье и Мирнограде.