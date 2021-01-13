На Украине начали сбор подписей за регистрацию вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/db63a99a-558f-11eb-b8e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил глава молодёжного крыла политсилы Артём Марчевский.

По его словам, старт сбору подписей в адрес президента Владимира Зеленского и правительства с требованием в кратчайшие сроки зарегистрировать и запустить производство вакцины был дан 13 января.

Виктор Медведчук уже договорился обо всём. Сугубо бюрократическая история. Наша власть не хочет, ей это не нужно, она собирается покупать китайскую вакцину с эффективностью 50%, хотя эффективность вакцины «Спутник V» — на уровне 92%, а по некоторым исследованиям — 96%, — сказал Марчевский в эфире телеканала «112 Украина».

Он добавил, что сбор подписей начат в трёх городах Донецкой области на подконтрольной Киеву территории — Покровске, Доброполье и Мирнограде.

В начале октября глава политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук попросил российского лидера Владимира Путина рассмотреть вариант поставок вакцины в его страну. Тот ответил, что РФ готова к такой работе, но предварительно необходимо обсудить данный вопрос с украинскими специалистами и получить официальный запрос от Киева.

Между тем руководитель государственного предприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов заявил, что рациональных оснований для закупки Украиной российской вакцины от коронавируса «Спутник V» нет. Он отметил, что в настоящий момент в том же сегменте есть более надёжные, эффективные и дешёвые препараты.

По его словам, в сегменте векторных вакцин, к которому относится российская, препараты разрабатывают 18 производителей. Среди них авторитетные компаний, такие как AstraZeneca, Johnson & Johnson. При этом AstraZeneca уже получила разрешение на использование в нескольких странах, включая Великобританию, писал NEWS.ru.