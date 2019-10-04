Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону пригрозили обнародованием переписки с американской предпринимательницей Дженнифер Аркьюри, если он не ответит на запрос Лондонской ассамблеи, подозревающей его в конфликте интересов.
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Как писал News.ru, в канцелярии Бориса Джонсона заявили, что прозвучавшие в адрес главы правительства обвинения в сексуальных домогательствах являются ложью. Ранее британская журналистка Шарлотта Эдвардс обвинила его в том, что тот ущипнул её за ногу. Причём случилось это, ещё когда он работал редактором одного из журналов.
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