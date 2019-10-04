https://static.news.ru/photo/4d708270-e81c-11e9-bd30-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону пригрозили обнародованием переписки с американской предпринимательницей Дженнифер Аркьюри, если он не ответит на запрос Лондонской ассамблеи, подозревающей его в конфликте интересов.

Как сообщает The Guardian, политику 24 сентября дали двухнедельный срок, чтобы он рассказал о возможной личной связи с Аркьюри. Вопросы к нему возникли после того, как газета The Times написала, что Аркьюри в 2013–2014 годах получила из лондонского бюджета порядка £126 тысяч на развитие своих проектов. Нынешний премьер также якобы принимал участие в организованных ею конференциях для поднятия престижа и часто бывал у неё в гостях. При этом Аркьюри личную связь с Джонсоном отрицает.

Как писал News.ru, в канцелярии Бориса Джонсона заявили, что прозвучавшие в адрес главы правительства обвинения в сексуальных домогательствах являются ложью. Ранее британская журналистка Шарлотта Эдвардс обвинила его в том, что тот ущипнул её за ногу. Причём случилось это, ещё когда он работал редактором одного из журналов.