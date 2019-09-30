https://static.news.ru/photo/4425fe20-e37b-11e9-9657-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: 韩岩/Xinhua/Global Look Press

В канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявили, что прозвучавшие в адрес главы правительства обвинения в сексуальных домогательствах являются ложью.

Эти обвинения не соответствуют истине, — сообщил телеканалу Sky News представитель премьер-министра Саджид Джавид.

Он отметил, что политик заверил его в своей правоте.

Ранее британская журналистка Шарлотта Эдвардс обвинила премьер-министра в том, что тот ущипнул её за ногу. Причём случилось это, ещё когда Джонсон работал редактором одного из журналов.

Как писал News.ru, Джонсон впервые прокомментировал секс-скандал с американской моделью и бизнесменом Дженнифер Аркури.