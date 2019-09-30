В канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявили, что прозвучавшие в адрес главы правительства обвинения в сексуальных домогательствах являются ложью.
Эти обвинения не соответствуют истине, — сообщил телеканалу
Sky Newsпредставитель премьер-министра Саджид Джавид.
Он отметил, что политик заверил его в своей правоте.
Ранее британская журналистка Шарлотта Эдвардс обвинила премьер-министра в том, что тот ущипнул её за ногу. Причём случилось это, ещё когда Джонсон работал редактором одного из журналов.
Как писал News.ru, Джонсон впервые прокомментировал секс-скандал с американской моделью и бизнесменом Дженнифер Аркури.