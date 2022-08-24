Джонсон: нельзя вести переговоры с медведем, который ест твою ногу Джонсон во время визита на Украину выступил против переговоров Киева с Москвой

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Борис Джонсон, Владимир Зеленский

Британский премьер-министр Борис Джонсон во время визита на Украину выступил против переговоров Киева с Москвой и попыток нормализовать отношения. Он отметил, что «нельзя вести переговоры с медведем, который ест твою ногу», передает РИА Новости.

Мы должны бороться с любой надвигающейся попыткой нормализовать отношения с Путиным. <...> Мы также знаем, что сейчас не время продвигать какой-то поверхностный план по переговорам с тем, кто не заинтересован. Нельзя вести переговоры с медведем, который ест твою ногу, — сказал он.

Премьер усомнился в готовности украинского народа вести переговоры в нынешних обстоятельствах, даже если бы Владимир Путин инициировал открытый диалог.

Ранее Джонсон прилетел в Киев в День независимости и встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он заявил, что Лондон предоставит новый крупный пакет помощи Киеву в размере $63,7 млн, который включает 850 микродронов Black Hornet, ракетные системы и две тысячи других беспилотников. По его словам, это позволит улучшить возможности по дальнему обнаружению целей.

Британскому премьер-министру вручили украинский орден Свободы за особый вклад Великобритании в поддержку свободы Украины. Эта награда считается самой значимой для иностранных граждан на Украине.