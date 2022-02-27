Джонсон восхитился храбростью народа Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «высоко оценил храбрость украинского народа» и «лидерство» президента Украины Владимира Зеленского. Он также пообещал сделать всё возможное для военной помощи Киеву, заявили на Даунинг-стрит по итогам телефонного разговора лидеров двух стран, сообщает РИА Новости.

Зеленский сказал, что, по его мнению, следующие 24 часа являются решающим периодом для Украины, а премьер-министр заявил, что сделает всё возможное, чтобы обеспечить поступление оборонительной помощи из Великобритании и союзников на Украину, — подчеркнули в канцелярии британского премьера.

Ранее стало известно, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила: если Россия не остановит свои действия на Украине, то ситуация может перерасти в конфликт с НАТО. Она также предупредила, что под угрозой, в конечном счёте, могут оказаться страны Балтии, Польша и Молдова.