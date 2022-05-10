Евросоюз исключил из шестого пакета санкций запрет на транспортировку российской нефти, передаёт немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на источники. Предполагается, что основную роль в этом решении сыграло отсутствие единой позиции среди стран.
Полина Шестак
DPA: запрет на перевозку нефти России исключили из нового пакета санкций ЕС
10 мая 2022 в 15:45
Фото Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Евросоюз исключил из шестого пакета санкций запрет на транспортировку российской нефти, передаёт немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на источники. Предполагается, что основную роль в этом решении сыграло отсутствие единой позиции среди стран.