https://static.news.ru/photo/602c5fca-6b29-11ea-9418-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency

Изъявили желание заразиться вирусами, чтобы помочь создать вакцину от COVID-2019, более 20 тысяч волонтёров. Участникам исследования полагается выплата $4400.

Программа разработана исследовательской группой hVIVO, вакцины будут вводить здоровым людям, которые позже подвергнутся воздействию вирусов. При поиске нужной формулы препарата будут использованы вирусы того же семейства, что и распространяющийся коронавирус, пишет WSJ.

Во время тестирования добровольцы будут находиться в изоляции до полного выздоровления.

Как сообщал NEWS.ru ранее, в мире ведётся разработка около 20 вакцин от коронавируса. Об этом рассказала эксперт ВОЗ Мария ван Керхоув. Она добавила, что при этом первые клинические испытания уже начинаются.