Для Илона Маска всё игра? Великий изобретатель ничего не делает просто так

Фото: AP/ТАСС

Илон Маск

Илон Маск опять (в который уже раз) в центре мирового внимания, главный ньюсмейкер недели. Человек, уверенно рвущий шаблоны. Тем более что теперь он рискнул назвать многие вещи своими именами, ввязавшись в самую напряженную современную коллизию — конфликт на Украине. Еще бы! Хрущев, по его мнению, совершил ошибку, передав Крым, который был частью России с 1783 года, Украине. Потому Киеву надо смириться с его утратой и обеспечить снабжение полуострова водой. Для Украины целесообразно зафиксировать нейтральный статус, а судьбу «спорных территорий» должны решать референдумы, проведенные под эгидой ООН. Если Россию население не поддержит, то она должна будет уйти, считает Маск.

Все вроде бы логично и позволяет всем участникам конфликта спасти свое лицо, но не соответствует тренду войны до последнего украинца.

Понятно, что в Киеве отреагировали крайне бурно, вдруг вспомнив даже известный диалект русского языка. Западная прогрессивная общественность, которой по большому счету откровенно плевать на Украину, выразила свое недоумение. Даже безработный Дмитрий Рогозин пошутил в том смысле, что такой поворот в сознании Маска — следствие подготовки к полету на его корабле СrewDragon россиянки Анны Кикиной.

Рогозину и Маску не впервой обмениваться шуточками. Но вот значительное падение курса акций любимого детища изобретателя — компании Tesla — поначалу иронии не вызвало. Понятно, что такой спад автоматически связали с нынешним демонстративным вольнодумством Маска, который, дескать, благодаря своему нонконформизму потерял доверие мирового капитала. И попал под своеобразные, пока не объявленные санкции.

Фото: Horst Galuschka/dpa/Global Look Press

Курс акций, понятное дело, вещь крайне капризная и чувствительная ко многим политическим и экономическим дуновениям. И, конечно, биржевую неудачу Теsla вполне можно объяснить тем, что Маск поставил перпендикуляр общественному мнению. Более того, как кажется, такая трактовка (падение по политическим мотивам) вполне устраивает самого изобретателя, который давно проявил себя не только техническим гением, но и тончайшим игроком на поле пиара.

Дело в том, что в последнее время деятельность производителя электромобилей разочаровала крупных акционеров компании. И проблема далеко не только в том, что в меняющемся мире все реже вспоминают о зеленой энергетике, запуская угольные ТЭС. А изначально электромобили выступали как бы предвестником мировой экологической гармонии.

Просто показатели компании в последнее время шли на спад, и рынок недосчитался нескольких десятков тысяч электромобилей. И не исключено, что тонкий игрок Илон Маск решил отвлечь внимание от производства и ринулся в мировую политику с сенсационными заявлениями. От заявлений можно будет позже и отказаться, а вот налаживание прежнего уровня производства потребует времени.

Маск вообще, как мы знаем, время от времени делает шаги, которые позволяют ему некоторое время буквально определять мировую повестку, оставаться в центре комментариев чуть ли не на всех мировых языках. Можно вспомнить даже совсем недавнее: его игру на криптовалюте или маневры по поводу покупки крупнейшей соцсети. Он умеет время от времени затмевать собою иные глобальные темы.

Так что если через некоторое время он сам изменит свою позицию в отношении украинского конфликта, не стоит удивляться. Хотя хочется верить, что «гений современности», женатый на поклоннице Анны Ахматовой и сам употребляющий русский язык в соцсетях, все-таки искренен.