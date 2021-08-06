10 человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

10 человек погибли в результате ДТП с автобусом в районе Сома в провинции Маниса на западе Турции. Об этом сообщило Анатолийское агентство в Twitter.

Отмечается, что в результате аварии пострадали 30 пассажиров. Им оказывают медицинскую помощь.

Других подробностей инцидента пока нет. Выясняются все обстоятельства случившегося. РИА Новости опубликовали кадры с места аварии.

Ранее, 2 августа, в Анталье, неподалёку от турецкого курортного города Манавгат, автобус с 22 туристами из Самарской области перевернулся по дороге в аэропорт. В результате три человека погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус выскочил на встречную полосу и перевернулся.

По данным Ростуризма, шестеро пострадавших в ДТП в Турции россиян остаются в больнице. Одного туриста перевели из реанимации в общую палату. Ещё трое россиян находятся в реанимации. Их состояние оценивают как тяжёлое.

Семьи самарских туристов, погибших в результате ДТП в Турции, получат от властей региона по 1 млн рублей. Губернатор региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что помощь будет оказана и пострадавшим в аварии.