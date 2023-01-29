Десятки тысяч израильтян вышли на акцию протеста в Тель-Авиве Jerusalem Post: десятки тысяч израильтян вышли на антиправительственную акцию в Тель-Авиве

Фото: Stefan Kiefer/imageBROKER.com

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В Тель-Авиве в субботу, 28 января, противники судебной реформы правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вышли на очередную акцию протеста. Это четвертый по счету по счету митинг с момента обнародования плана судебной реформы, сообщает газета Jerusalem Post. По данным полиции, в предыдущем подобном мероприятии неделю назад приняли участие более 130 тысяч человек

Десятки тысяч израильтян провели сдержанные акции протеста против судебной реформы правительства в субботу вечером, — говорится в сообщении издания.

По данным, газеты, акции начались с минуты молчания в память о погибших в теракте в синагоге в Восточном Иерусалиме 27 января.

Как сообщает Haaretz, на этот раз по всему Израилю в акции участвовали около 60 тысяч человек.

План судебной реформы озвучил 4 января министр юстиции Ярив Левин. Изменения лишают Верховный суд страны ряда полномочий и дают право парламентариям оспаривать его решения.

Теракт произошел в одной из синагог в Восточном Иерусалиме вечером 27 января. По разным данным, погибли от семи до восьми человек, еще порядка десяти получили ранения.

По информации израильских СМИ, исполнитель на автомобиле прибыл к синагоге в поселении Неве-Яаков и открыл огонь. Атака случилась через сутки после проведения массового рейда армии Израиля в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан. Тогда погибли десять палестинцев.

В субботу произошло новое нападение. Два человека получили ранения в результате нападения на археологические раскопки в Иерусалиме. Стрелок открыл огонь на улице Маалот, недалеко от входа на археологическую площадку. Отмечается, что полиция позже обезвредила нападавшего.