В Иерусалиме произошел второй теракт за два дня

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Израильская полиция

Два человека получили ранения в результате нападения на археологические раскопки в Иерусалиме, передает Jerusalem Post. Это стало вторым нападением в городе за последние 24 часа. По сведениям портала, стрелок открыл огонь на улице Маалот, недалеко от входа на археологическую площадку. Отмечается, что полиция позже обезвредила нападавшего.

Стрелок открыл огонь на улице Маалот, недалеко от входа на площадку. Затем он был обезврежен, — указано в сообщении.

Вечером 27 января теракт произошел в одной из синагог в Восточном Иерусалиме . По разным данным, погибли от семи до восьми человек, еще порядка десяти получили ранения.

По информации израильских СМИ, исполнитель на автомобиле прибыл к синагоге в поселении Неве-Яаков и открыл огонь. Атака случилась через сутки после проведения массового рейда армии Израиля в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан. Тогда погибли десять палестинцев.

Представитель движения ХАМАС в секторе Газа Хазем Касем заявил, что теракт стал «реакцией» на израильский рейд в Дженине. Он также подчеркнул, что «борьба против оккупации продолжается».