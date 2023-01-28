В движении ХАМАС назвали причину теракта в Израиле Представитель ХАМАС: теракт в Иерусалиме стал «реакцией» на израильский рейд в Дженине

Фото: Global Look Press/© Oren Ziv

Теракт в Восточном Иерусалиме стал «реакцией» на израильский рейд в Дженине. Такое заявление сделал в эфире телеканала Al-Aqsa официальный представитель движения ХАМАС в секторе Газа Хазем Касем. Он также подчеркнул, что «борьба против оккупации продолжается».

Естественная реакция на преступления оккупационных сил в Дженине, — сказал Касем.

Теракт произошел в одной из синагог в Восточном Иерусалиме вечером 27 января. По разным данным, погибли от семи до восьми человек, еще порядка десяти получили ранения.

По информации израильских СМИ, исполнитель на автомобиле прибыл к синагоге в поселении Неве-Яаков и открыл огонь. Атака случилась через сутки после проведения массового рейда армии Израиля в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан. Тогда погибли десять палестинцев.

В посольстве России сообщили, что там не располагает информацией о пострадавших в результате стрельбы в Иерусалиме россиянах. Дипломаты отметили, что находятся в контакте с израильской стороной по данному вопросу.