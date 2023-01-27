Посольство России не располагает информацией о пострадавших в результате стрельбы в Иерусалиме россиянах. Об этом сообщила российская дипмиссия в Израиле. Там отметили, что находятся в контакте с израильской стороной по данному вопросу.
На текущий момент информация о гражданах РФ среди пострадавших в результате произошедшего в городе Иерусалиме вечером 27 января нападения со стрельбой отсутствует, — говорится в сообщении.
Там отметили, что обращений от конкретных лиц к ним не поступало. Дипломаты уточнили, что консульский отдел посольства следит за ситуацией и находится в контакте с израильскими коллегами.
Ранее стало известно, что по меньшей мере восемь человек погибли в результате теракта в Иерусалиме. Еще порядка 10 получили ранения. По имеющимся данным, речь идет о террористическом нападении, которое произошло около синагоги или в ней в районе Неве-Яаков.
По даным полиции, стрелок был убит ответным огнем.