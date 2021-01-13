Дело против замкомандующего Черноморским флотом РФ возбудили на Украине

https://static.news.ru/photo/602312fe-55e7-11eb-8624-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Офис генерального прокурора Украины завёл уголовное дело против заместителя командующего Черноморским флотом РФ. Неназванный офицер стал фигурантом дела за события 2014 года, когда он якобы подстрекал украинских военных в Крыму к госизмене.

Санкция по статье предусматривает до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба офиса.

Представители России не первый раз на Украине становятся фигурантами похожих уголовных дел. Киевские власти прежде пытались вызывать на допрос и объявлять в розыск некоторых россиян. Так, Украина предпринимала юридические шаги, в частности, в отношении главы Крыма Сергея Аксёнова, а также экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Практического применения решения украинских властей пока не имели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министерство по делам временно оккупированных территорий Украины подготовило законопроект о переходном периоде, который предполагается после реинтеграции Донбасса. В документе среди прочего предложено учредить День памяти жертв вооружённой агрессии РФ. В законопроекте представлены пять возможных дат, в том числе имеющих отношение к событиям в Крыму 2014 года.