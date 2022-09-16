Делегацию Роскосмоса не пустили на Международный астронавтический конгресс Делегации Роскосмоса не выдали визы для участия в Международном астронавтическом конгрессе

Фото: iac2022.org

Официальная делегация Роскосмоса не примет участия в Международном астронавтическом конгрессе (МАК) в Париже, поскольку большинство участников не смогло получить визы, передает РИА Новости. Точные причины отказов в визах не называются. В прошлом году российская делегация приняла участие в МОК в полном составе.

Делегация госкорпорации «Роскосмос» не будет принимать участие в Международном астронавтическом конгрессе (IAC) в Париже 18–22 сентября 2022 года, поскольку большинству ее участников было отказано в получении приглашений и визовой поддержки, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что США пока не выдали визы большей части российской делегации для участия в Неделе высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская делегация испытывает логистические трудности с перелетом в США из-за запрета прямых рейсов из России и санкций против российских авиакомпаний.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров и ряд членов делегации России на 77-й Генассамблее ООН получили американские визы для поездки в Нью-Йорк. В министерстве выразили надежду, что и остальные участники делегации смогут получить въездные документы.