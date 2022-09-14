Захарова: часть российской делегации в ООН еще не получила визы США

Фото: shutterstock

Значительная часть представителей делегации, сопровождающей министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Генеральную Ассамблею ООН, еще не получила визу США, заявила в эфире радио Sputnik представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что российская делегация испытывает логистические трудности с перелетом в США из-за запрета прямых рейсов из России и санкций против российских авиакомпаний.

Второй блок [представителей делегации] - это сопровождающие лица. <…> Вот среди этого списка - часть людей получила, а часть не получила. <…> Значительная часть людей еще визы не получила - сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров и ряд членов делегации России на 77-й Генассамблее ООН получили американские визы для поездки в Нью-Йорк. В министерстве выразили надежду на то, что и остальные участники делегации смогут получить въездные документы, а также на скорое решение вопросов прибытия дипломатов из РФ, возникших из-за введенных против России санкций США.

США уже отказывали в выдаче виз 10 участникам российской делегации в 2019 году, в их число также попал Константин Косачев, занимавший пост главы комитета Совфеда по международным делам. На тот момент замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что в качестве ответа Москва предлагает проводить заседания Генассамблеи не в США. В числе возможных альтернатив предлагалась Женева, где расположена штаб-квартира организации, которая использовалась для заседаний Лиги Наций в 30-х годах прошлого века.