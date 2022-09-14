Небензя: США не выдали визы большей части делегации России на ГА ООН

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Василий Небензя

США пока не выдали визы большей части российской делегации для участия в Неделе высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя. Его слова приводит РИА Новости.

Части делегации, которая летит с министром, визы выдали. Большей части визы не выдали. Мы ждем, сегодня среда. Ждем скорейшей выдачи американскими властями виз для делегации, которая едет на сегмент высокого уровня Генассамблеи, — сказал Небензя.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что значительная часть делегации, сопровождающей министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Генеральную Ассамблею ООН, еще не получила визу США. Она также рассказала, что российская делегация испытывает логистические трудности с перелетом в США из-за запрета прямых рейсов из России и санкций против российских авиакомпаний.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров и ряд членов делегации России на 77-й Генассамблее ООН получили американские визы для поездки в Нью-Йорк. В министерстве выразили надежду, что и остальные участники делегации смогут получить въездные документы