Лавров и ряд делегатов получили визу для участия в Генассамблее ООН

Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров и ряд членов делегации России на 77-ой Генассамблеи ООН получили американские визы для поездки в Нью-Йорк, передает РИА Новости. В министерстве выразили надежду на то, что и остальные участники делегации смогут получить въездные документы, а также на скорое решение вопросов прибытия дипломатов из РФ, возникших из-за введенных против России санкций США.

Сегодня визы Лаврову и ряду сопровождающих лиц дали, — заявили в дипведомстве.

США уже отказывали в выдаче виз 10 участникам российской делегации в 2019 году, в их число также попал Константин Косачев, занимавший пост главы комитета Совфеда по международным делам. На тот момент замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что в качестве ответа Москва предлагает проводить заседания Генассамблеи не в США. В качестве возможных альтернатив предлагалась Женева, где также расположена штаб-квартира организации, и она использовалась для заседаний Лиги Наций в 30-х годах прошлого века.

Ранее США решили не приглашать Россию на международную онлайн-конференцию по борьбе с COVID-19. Другие страны, в том числе Китай, получили приглашение, хотя Россия является одним из крупнейших поставщиков вакцин от COVID и других вирусов в мире.