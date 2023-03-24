Дания поднимет таинственный объект, найденный рядом с «Северным потоком»

Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press

Датское энергетическое агентство пригласило оператора «Северного потока» Nord Stream 2AG участвовать в операции по извлечению объекта, обнаруженного рядом с газопроводом. Об этом говорится в коммюнике агентства. В настоящее время там ожидают ответа компании, прежде чем приступить к операции.

С целью дальнейшего выяснения природы объекта датские власти решили поднять его на поверхность при содействии датского министерства обороны. В связи с этим Датское энергетическое агентство пригласило оператора трубопровода, компанию Nord Stream 2 AG, принять участие в операции, — говорится в коммюнике.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия предлагала Дании проверить трубопровод на наличие других взрывчаток, однако ответ был неопределенным. По словам российского лидера, специалисты «Газпрома» при исследовании «Потоков» обнаружили некий «столбик», который находится на расстоянии примерно 30 километров от места инцидента. Как считают специалисты, это может быть антенна для приема сигнала на приведение в действие взрывного устройства. По мнению Путина, могло быть заложено несколько взрывных устройств, но какие-то взорвались, а какие-то нет.

По имеющимся данным, объект, который намереваются поднять, имеет цилиндрическую форму, высоту около 40 сантиметров и диаметр 10 сантиметров. Предполагается, что речь идет о морском дымовом буе.

Ранее издание NYT сообщило, что американские чиновники, изучившие разведданные по ЧП на газопроводах, пришли к выводу, что диверсию могли осуществить граждане России или Украины либо и те и другие в составе одной группы. При этом в Вашингтоне не нашли никаких доказательств возможной причастности со стороны властей России или Украины.

В свою очередь научный сотрудник берлинского фонда «Наука и политика» Йоран Свистек сказал, что теракты на трубопроводах «Северный поток» не могла совершить никакая «проукраинская группировка». По его мнению, в организации подобного саботажа очевидно участвовало государство.