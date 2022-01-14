Daily Mail: принц Чарльз настаивал на отстранении сына Елизаветы II

Старший сын и наследник королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз и его сын принц Уильям настаивали на отстранении от обязанностей второго сына королевы принца Эндрю, который обвиняется в изнасиловании 17-летней американки в начале 2000-х. По данным Daily Mail, они сыграли «важную роль» в принятии подобного решения. Ранее принца Эндрю лишили всех воинских званий и покровительства монаршего дома.

Отмечается, что это решение обсуждалось в королевской семье после неудачной попытки принца Эндрю убедить суд США отклонить поданный против него иск о сексуальном насилии.

Предполагается, что принц Чарльз и его сын Уильям сыграли важную роль в попытке отстранить Эндрю до того, как королева приняла решение в среду сразу после приговора суда, — говорится в издании.

Как добавил источник Daily Mail, принимая подобное решение, королевская семья думала о «выживании института монархии любой ценой».

Британский принц Эндрю стал обвиняемым по иску, поданному в окружной суд Манхэттена от имени некой Вирджинии Джуфре (ранее носившей фамилию Робертс). Адвокаты американки утверждают, что принц как минимум трижды насиловал их доверительницу в 2000–2002 годах, когда та была ещё несовершеннолетней.

По словам истицы, принц и сутенёр принуждали её к занятиям сексом в Лондоне, Нью-Йорке и на Британских Виргинских островах.

Принц Чарльз считает, что обвинения в изнасиловании против принца Эндрю являются «неразрешимой проблемой», которая навсегда помешает его брату вернуться к общественной жизни.