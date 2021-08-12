«Неразрешимая проблема»: принц Чарльз высказался о скандале с братом

Принц Чарльз считает, что обвинения в изнасиловании против принца Эндрю являются «неразрешимой проблемой», которая навсегда помешает его брату вернуться к общественной жизни. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник, близкий к принцу Уэльскому.

Отмечается, что принц Чарльз всегда пытается помогать своему брату. Однако эта новость об изнасиловании нанесла большой и нежелательный ущерб монархии.

Принц Чарльз любит своего брата и находит в себе силы сочувствовать пращам и стрелам, от которых он страдает, что бы за этим ни стояло, — говорится в сообщении.

По данным британских СМИ, сейчас принц Эндрю гостит у королевы в замке Балморал вместе с бывшей женой Сарой Фергюсон и дочерью Евгенией. В ближайшее время в шотландскую резиденцию Елизаветы II прибудут и другие наследники.

Ранее сообщалось, что британский принц Эндрю стал обвиняемым по иску, поданному в окружной суд Манхэттена от имени некой Вирджинии Джуфре (ранее носившей фамилию Робертс). Адвокаты американки утверждают, что член королевской семьи как минимум трижды насиловал их доверительницу в 2000–2002 годах, когда та была ещё несовершеннолетней. В представленных ими суду материалах говорится, что 17-летняя (на время описываемых событий) девушка была представлена члену монаршего дома финансистом Джеффри Эпштейном, который сыграл роль королевского сутенёра. По словам истицы, принц и сутенёр принуждали её к интимной близости в Лондоне, Нью-Йорке и на Британских Виргинских островах.