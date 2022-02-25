CNN: Зеленского вывезли в бункер из-за приближения российских войск

По данным CNN, президент Украины Владимир Зеленский был вывезен в бункер из-за наступления Вооружённых сил РФ на Киев. В то же время из аэропорта Жуляны вылетел самолёт, сообщает РИА Новости. Это произошло на фоне сообщений о том, что глава Украины не вышел на связь с премьер-министром Италии Марио Драги.

Телеканал CNN сообщил , что Зеленский вывезен в бункер, поскольку российские войска подошли к Киеву.

По данным РИА Новости, из киевского аэропорта Жуляны якобы вылетел неизвестный самолёт. В то же время, согласно данным сервиса авиационного мониторинга Flightradar24, ни один борт не покидал Киев за последнее время.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Зеленский должен был связаться с ним полтора часа назад, но оказался недоступен для звонка. О телефонном разговоре стороны договорились утром 25 февраля, сообщает РИА Новости.

Ранее в своём очередном видеообращении Зеленский заявил, что страна остаётся в одиночестве, защищая себя. По словам главы государства, российские военные продолжают наносить ракетные удары по территории Украины.