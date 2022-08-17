CNN: Украина стоит за тремя взрывами в Крыму

Фото: vk.com/incident_crimea

Киев ответственен за совершение трех взрывов в Крыму, в том числе и за ЧП на аэродроме Саки, пишет CNN со ссылкой на доклад правительства Украины, который предоставил изданию действующий чиновник. Как говорится в публикации, подобные атаки доказывают наличие систематического военного потенциала Украины в нападении на Крым.

В докладе описывается авиабаза Сакы, которая была потрясена взрывами в прошлый вторник, как тяжелая, но единовременная потеря для российской военной инфраструктуры на полуострове, а последующие атаки являются доказательством систематического военного потенциала Украины в нападении на Крым, — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский отказался признавать ответственность в обстреле Крыма.

В Минобороны России же заявили, что причиной пожара является детонация нескольких авиационных боеприпасов, произошедшая из-за нарушения требований пожарной безопасности. В ведомстве подчеркивали, что никакого огневого воздействия на аэродром не было.

Ранее на сайте Пентагона появилось сообщение о том, что причиной взрывов на российской военной авиабазе Саки в Крыму рядом с поселком Новофедоровка стали обстрелы со стороны Украины. В США отметили, что Запорожская АЭС по-прежнему контролируется российскими войсками. Впоследствии текст был отредактирован.