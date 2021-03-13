CNN: офис Ким Чен Ына игнорирует звонки из Белого дома

https://static.news.ru/photo/7b662c5c-846f-11eb-b9fc-96000091f725_660.jpg Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

США через разные каналы связи с середины февраля 2021 года пытаются начать диалог с КНДР, однако пока не получили ответа.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

По сей день мы не получили никакого ответа от Пхеньяна, — отметил собеседник телеканала.

Он добавил, что в Пхеньяне после смены американского лидера не отвечают и это происходит «после более чем годичного отсутствия активного диалога с Северной Кореей».

В США готовят и «в ближайшие недели» должны представить обзор политики в отношении КНДР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что британский посол в Северной Корее Колин Крукс выразил сочувствие дипломатам, которые остаются в стране после закрытия границ из-за распространения коронавируса. Он выразил надежду, что въезд и выезд из страны вскоре будет проще и британцы смогут вернуться в диппредставительство.