CNN: Конгресс потребовал от Белого дома добиться исключения РФ из Интерпола

Комиссия Конгресса США по безопасности и сотрудничеству в Европе потребовала от администрации президента США Джо Байдена добиться исключения России из Интерпола. Конгрессмены направили соответствующее обращение в Госдепартамент и Минюст, сообщает CNN.

Телекомпания отмечает , что, по мнению законодателей, госсекретарь Энтони Блинкен и генпрокурор Меррик Гарланд должны «воспользоваться положением США в Интерполе», чтобы из-за ситуации на Украине Россия была исключена из организации.

Авторы обращения считают, что Вашингтон должен объяснить Интерполу, почему России не место в международной полицейской организации. В качестве «аргументов» предлагается чётко дать понять, что бездействие Интерпола «серьёзно скажется» на американских отчислениях в его бюджет. Кроме того, могут возникнуть вопросы о «юридической неприкосновенности» Интерпола на территории США, считают в комиссии Конгресса.

Ранее стало известно, что Интерпол на фоне призывов исключить Россию из организации решил изменить принципы работы с Москвой. Так, поменялась процедура приёма запросов от России, но каналы связи остались открытыми. Согласно новой процедуре, Россия станет отправлять запросы не напрямую в страны — члены организации, а через Генеральный секретариат.