Интерпол отказался исключать Россию из организации

Интерпол на фоне призывов исключить Россию из организации решил изменить принципы работы с Москвой. Так, поменялась процедура приёма запросов от России, но каналы связи остались открытыми, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

На политическом уровне прозвучали призывы приостановить или исключить Россию из сети Интерпола. Параллельно с этим руководители правоохранительных органов со всего мира также обратились с просьбой о продолжении сотрудничества с Россией через Интерпол, подчеркнув серьёзные проблемы безопасности в случае прекращения обмена информацией, — пояснили в Интерполе.

Согласно новой процедуре, Россия станет отправлять запросы не напрямую в страны-члены организации, а через Генеральный секретариат, где будет проверяться соответствие запроса правилам Интерпола. И только затем запрос распространят среди стран-членов.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты уже поспешили пообещать отменить последние антироссийские «карательные меры» в случае прекращения Россией её силовой операции на Украине. В этом смысле некую паузу в объявлении Кремлём шагов в ответ на введённые против России «адские санкции» можно рассматривать в качестве дополнительного приглашения к переговорам. Но сейчас явно не та ситуация, когда можно ограничиться выражением озабоченности.