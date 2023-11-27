Чулпан Хаматова открывает глаза: еды не дали, стакан разбили, погнали вон

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова пришла в ресторан в Риге, и ее оттуда... выгнали. За то, что она говорила по-русски. История, конечно, малоприятная, и актриса даже вызывает некоторое сочувствие. Но это лишь часть того большого сочувствия, которое возникло раньше, когда Чулпан приняла решение переместиться в Латвию. Туда, где она сможет, по ее мнению, сохранить репутацию человека, никак не связанного с Россией.

«Чемодан» без ручки

И вот ей указывают на дверь. Пока это лишь дверь из ресторана с говорящим названием Cemodans («Чемодан»), а не из театра и не из страны. Но звоночек, согласитесь красноречивый. Утверждают, что выдворение сопровождалось скандалом, ругательствами со стороны мастера сцены и даже швырянием стакана.

Кто-то может возразить, мол, это чистая случайность и такое могло произойти с кем угодно. Не исключено, что за последние годы такая вероятность действительно возросла. В 2024 году Латвия будет отмечать 20-летие вступления в НАТО и Европейский союз. То есть там выросло целое поколение, ориентированное на Запад, без каких-либо оглядок на прежние отношения с Россией. Невзирая на то что на русском в Латвии говорит 40% населения, там идет повсеместное сокращение преподавания школьных предметов на языке «агрессора», а с 1 января 2026 будет полностью запрещено вещание на русском в СМИ.

Еще лет 15 назад разговаривать в столице Латвии по-русски было нормой. Можно было зайти в любое кафе или магазин, и с тобой вежливо, хотя и по-прибалтийски сдержанно, говорили на великом и могучем. Мы не знали никаких языковых барьеров, не ощущали никакой неприязни со стороны простых людей и персонала всевозможных торгово-развлекательных заведений. Главное, вместо взаимных амбиций было желание найти общий язык для простоты общения.

И эту роль русский язык выполнял идеально. Позволю предположить, что именно непомерно завышенное самомнение Чулпан Хаматовой стало причиной скандала в рижском ресторане.

Несмотря на то что Латвия на сегодня является одним из самых русофобских государств, прибыль есть прибыль. И эта простая мотивация помогла бы найти общий язык с кем угодно. Не можешь быть просто вежливой, хотя бы сыграй — ты ж актриса. Но, по-видимому, вместе с дарованием и личными вещами она перетащила в Ригу и свои комплексы «звезды», капризы и амбиции.

Не путай туризм и эмиграцией

Здесь важно понимать еще одну вещь. Время массового туризма из России в республики Прибалтики осталось в прошлом. К туристу всегда отношение лояльное. Гуляй себе, покупай, заказывай, трать евро на благо маленького гордого государства. Совсем другое дело, если ты собрался жить здесь на постоянной основе. Тут уж, как в старом анекдоте, не следует путать туризм с эмиграцией. Будь любезен учить язык, доводя его хотя бы до уровня бытового общения. Не желаешь — придется трудно.

А то, что случилось с Чулпан Хаматовой в рижском ресторане, могло произойти с нею и в России. Да где угодно, хоть в буфете московского театра «Современник», где она служила до отъезда в Ригу. И дело здесь вовсе не в языке общения.

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