Подробности возвращения Пугачевой в Россию: как ее встретили, куда поехала SHOT: Аллу Пугачеву заметили подъезжающей к замку в деревне Грязь

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алла Пугачёва

Стали известны подробности возвращения певицы Аллы Пугачевой в Россию. Кто ее встретил, куда она поехала?

Кто встретил Пугачеву

Сегодня, 3 ноября, в 07:00 мск Пугачева прибыла на Ленинградский вокзал Москвы. В столицу России певица добиралась из Псковской области, куда она попала через пограничный пункт «Бурачки», который граничит с Латвией.

Артистка была одна, без супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и их детей. Певицу встретил водитель на черном Rolls-Royce.

Куда поехала Пугачева с Ленинградского вокзала

После артистка отправилась в элитный коттедж в подмосковной деревне Грязь, принадлежащий Галкину.

«Зачем она приехала — пока не знаем. Но поселилась в деревне Грязь — в доме мужа. Там у них постоянно живет штат прислуги — два сторожа, помощник и помощница по дому. В мае по Москве по гостям Алла не ездила, поэтому к ней в деревню приезжали друзья и юристы», — сообщает KP.RU со ссылкой на неназванного столичного продюсера.

Telegram-канал SHOT сообщает, что о готовящемся визите Пугачевой в Грязи ее люди знали заранее, в связи с чем к приезду подготовили дом.

Спустя какое-то время к коттеджу Пугачевой подъехал минивэн. Журналисты поинтересовались у водителя автомобиля, не собирается ли он покупать этот дом, на что мужчина ответил отрицательно. Позднее с территории коттеджа вышел человек в камуфляже и балаклаве, который пропустил минивэн на участок.

Зачем Пугачева вернулась в Россию

Также приезд певицы может быть связан с различными юридическими вопросами.

«Сейчас, возможно, приехала решать текущие вопросы с юристами и подписать бумаги лично. Слух пока один: что-то продать приехала, бумаги подписать. Генеральную доверенность Пугачева не делала. Пока. Завещание давно составлено», — говорится в публикации KP.RU.

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По информации издания, Галкин планировал переписать свою московскую квартиру на родного брата или Пугачеву, чтобы продать. Сейчас у шоумена в Москве два объекта недвижимости: дом в деревне Грязь и квартира площадью 103 кв. м у метро «Новые Черемушки».

По данным издания MK.RU, визит Пугачевой в России связан с формальностями.

«Алла Борисовна могла приехать ради соблюдения формальностей. Дело в том, если Пугачева не будет совсем посещать родину, она может потерять статус налогового резидента», — пишет MK.RU со ссылкой на источники.

Telegram-канал «Абзац» со ссылкой на депутата Госдумы Елену Драпеко информирует, что Пугачева приехала на концерт одного из российских артистов.

«Она приехала на концерт к кому-то из наших артистов. Мне так сказали», — сообщила депутат.

Как на возвращение Пугачевой отреагировали в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новость о приезде Пугачевой, напомнил о правах российских граждан.

«Любой российский гражданин всегда свободно возвращается на свою родину и так же свободно ее покидает», — отметил глава пресс-службы Кремля.

Песков добавил, что понятие «родственник иноагента» не является и не должно являться именем нарицательным.

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