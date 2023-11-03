«Псевдомужья, псевдодети, псевдородина»: поклонники о приехавшей Пугачевой Вернувшуюся в Россию Пугачеву поклонники назвали «перекати-полем»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Поклонники 74-летней певицы Аллы Пугачевой, вернувшейся в Москву, под ее последними постами в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвали исполнительницу «перекати-полем», а также отметили, что у нее «нет родины». Некоторые пользователи пожалели детей артистки, которые вынуждены переезжать из страны в страну, другие отметили, что жизнь Пугачевой похожа на театр, где все бутафорское.

Вся жизнь театр... псевдомужья, псевдодети, псевдородина... жаль детей, — сообщила пользовательница Екатерина.

Подписчица Тамрико Гогичайшвили сравнила Пугачеву и ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с двумя всадниками Апокалипсиса. Зритель Александр Анохин предположил, что артистке не будут пожимать руку в родной стране. Пользователь Виктор Шустов вспомнил евангельскую легенду об Агасфере, который был обречен на вечные скитания, сообщив, что так бывает со всеми, у кого нет родины. Подписчик Николай поинтересовался мнением звездной четы по поводу бомбардировок Газы Израилем.

Почему-то не увидели хэштег нет войне на вашей странице в отношении Израиля. Столько детей, мирных жителей убивает Израиль, а вы молчите... Израилю можно? Или у вас с Галкиным двойные стандарты? Хотелось бы узнать ваше мнение по этому вопросу, — задал вопросы пользователь Георгий Листов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что преследование певицы Аллы Пугачевой, вернувшейся в Россию, маловероятно, так как артистка не совершала противоправных действий и «вела себя аккуратно». Комментируя ситуацию, парламентарий отметил, что с точки зрения закона, по его сведениям, к исполнительнице нет никаких претензий.

По словам Шолохова, Пугачева проявила хитрость и «не жгла мосты», как это сделали некоторые знаменитости. При этом парламентарий отметил, что такие звезды российской эстрады «достигли того осуждения», которое нивелирует все их прежние заслуги.