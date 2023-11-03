В деревне Грязь ждут возвращения Пугачевой с супругом Жительница деревни Грязь назвала семью Пугачевой хорошими соседями

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Жители подмосковной деревни Грязь, где расположен особняк певицы Аллы Пугачевой, призвали артистку и ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вернуться в Россию. Как рассказала NEWS.ru соседка звездной пары Виктория, такой красивый дом бросать нельзя. Женщина назвала соседей «хорошими».

Как можно бросить такой красивый дом? Зачем продавать? Тяжелое время пройдет, и они с Максимом вернутся. Они хорошие, — сказала женщина.

Она уточнила, что давно не видела ни Пугачеву, ни Галкина, и не знает точно, вернутся ли они в Россию. Виктория вспомнила времена, когда звездная пара делала соседям подарки на Новый год. По ее словам, дети Пугачевой — Лиза и Гарри — разносили праздничные наборы с шампанским, колбасой, сыром и конфетами и читали стихи.

Народная артистка СССР Алла Пугачева ранее вернулась в Россию. Певица въехала на территорию РФ вечером 2 ноября через погранпереход в Псковской области. Свидетели утверждают, что она закрывала лицо платком.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что преследование певицы Аллы Пугачевой, вернувшейся в Россию, маловероятно, так как артистка не совершала противоправных действий и «вела себя аккуратно». Комментируя ситуацию, парламентарий отметил, что с точки зрения закона, по его сведениям, к исполнительнице нет никаких претензий.