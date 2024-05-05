Православные россияне в ночь на 5 мая 2024 года отпраздновали Пасху. Главную службу в храме Христа Спасителя провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Миллионы верующих устремились в храмы. К празднованию Пасхи в Россию из Иерусалима доставили Благодатный огонь.

Благодатный огонь — главный символ воскрешения Иисуса Христа для православных — сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Патриарх Иерусалимский Феофил III помолился о снисхождении огня в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой, где было погребено тело Христа. После этого под звон колоколов он раздал часть святыни находящимся в храме людям, которые передавали ее друг другу. Паломники по традиции зажигали пучки из 33 свечей — по количеству земных лет жизни Христа.

Согласно традиции, Благодатный огонь развозится в разные страны мира, в том числе в Россию. Делегация Фонда Андрея Первозванного спецрейсом доставила святыню в Москву, а оттуда — в другие города страны. В аэропорту Внуково его приняли представители епархий.

Пасхальные богослужения в ночь на 5 мая прошли во всех православных храмах Москвы, где регулярно проходит литургия. Также на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве приехали президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин. Российский лидер ежегодно посещает главный православный праздник.

В 23:00 началась пасхальная полунощница. А в полночь — крестные ходы либо непосредственно праздничная служба. В среднем она длилась около трех часов.

О том, как прошло празднование Пасхи, — в фотогалерее NEWS.ru.

Иерусалим. Верующие в храме Гроба Господня перед схождением Благодатного огня накануне православной Пасхи

Фото: EPA/ABIR SULTAN/ТАСС

Иерусалим. Верующие в храме Гроба Господня перед схождением Благодатного огня накануне православной Пасхи

Иерусалим. Верующие в храме Гроба Господня перед схождением Благодатного огня накануне православной Пасхи

Фото: EPA/ABIR SULTAN/ТАСС

Иерусалим. Верующие в храме Гроба Господня перед схождением Благодатного огня накануне православной Пасхи

Благодатный огонь сошёл в Храме Гроба Господня в Иерусалиме

Фото: МИД РФ

Благодатный огонь сошёл в Храме Гроба Господня в Иерусалиме

Верующая в храме Гроба Господня во время схождения Благодатного огня накануне православной Пасхи

Фото: EPA/ABIR SULTAN/ТАСС

Верующая в храме Гроба Господня во время схождения Благодатного огня накануне православной Пасхи

Верующие в храме Гроба Господня во время схождения Благодатного огня накануне православной Пасхи

Фото: EPA/ABIR SULTAN/ТАСС

Верующие в храме Гроба Господня во время схождения Благодатного огня накануне православной Пасхи

Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин (слева) во время встречи Благодатного огня в аэропорту Внуково-3

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин (слева) во время встречи Благодатного огня в аэропорту Внуково-3

Пасхальное богослужение в Спасо-Преображенском соборе во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков/ТАСС

Пасхальное богослужение в Спасо-Преображенском соборе во Владивостоке

Верующая во время пасхальной службы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Верующая во время пасхальной службы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске

Священнослужители во время крестного хода перед пасхальной службой у Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Священнослужители во время крестного хода перед пасхальной службой у Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске

Пасхальное богослужение и крестный ход в Успенском храме в Путинках в Москве

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Пасхальное богослужение и крестный ход в Успенском храме в Путинках в Москве

Пасхальное богослужение и крестный ход в Успенском храме в Путинках в Москве

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Пасхальное богослужение и крестный ход в Успенском храме в Путинках в Москве

Пасхальное богослужение и крестный ход в Успенском храме в Путинках в Москве

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Пасхальное богослужение и крестный ход в Успенском храме в Путинках в Москве

Президент РФ Владимир Путин (слева) и мэр Москвы Сергей Собянин во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Президент РФ Владимир Путин (слева) и мэр Москвы Сергей Собянин во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя

Архиепископ Паоло (Павел) Пецци (слева) и апостольский нунций в РФ (посол Ватикана) архиепископ Джованни Д'Аньелло (в центре) во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Архиепископ Паоло (Павел) Пецци (слева) и апостольский нунций в РФ (посол Ватикана) архиепископ Джованни Д'Аньелло (в центре) во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя

Верующие во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Верующие во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в ночь на 5 мая 2024 года

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в ночь на 5 мая 2024 года

Председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин (слева), доставивший благодатный огонь из Иерусалима в Москву и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин (слева), доставивший благодатный огонь из Иерусалима в Москву и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя

Верующие во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Верующие во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя

Пасхальное богослужение в Спасо-Преображенском соборе во Владивостоке. Второй слева: митрополит Владивостокский и Приморский Владимир

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Пасхальное богослужение в Спасо-Преображенском соборе во Владивостоке. Второй слева: митрополит Владивостокский и Приморский Владимир

Верующие на праздничном пасхальном богослужении в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Верующие на праздничном пасхальном богослужении в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске

Пасхальное богослужение в Спасо-Преображенском соборе во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Пасхальное богослужение в Спасо-Преображенском соборе во Владивостоке

Пасхальный крестный ход у Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Пасхальный крестный ход у Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске

Херсонская область. Военнослужащие ВС РФ во время пасхальной службы в блиндажном храме в зоне проведения специальной военной операции

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Херсонская область. Военнослужащие ВС РФ во время пасхальной службы в блиндажном храме в зоне проведения специальной военной операции

Верующие во время пасхальной службы в храме Михаила Архангела в г. Грозном, Чечня

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Верующие во время пасхальной службы в храме Михаила Архангела в г. Грозном, Чечня

ДНР. Верующий во время пасхальной службы в полевом храме 1-й гвардейской мотострелковой бригады

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

ДНР. Верующий во время пасхальной службы в полевом храме 1-й гвардейской мотострелковой бригады

Луганск. Церковный хор во время пасхальной службы в Свято-Петропавловском кафедральном соборе

Фото: Александр Река/ТАСС

Луганск. Церковный хор во время пасхальной службы в Свято-Петропавловском кафедральном соборе