Православные россияне в ночь на 5 мая 2024 года отпраздновали Пасху. Главную службу в храме Христа Спасителя провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Миллионы верующих устремились в храмы. К празднованию Пасхи в Россию из Иерусалима доставили Благодатный огонь.
Благодатный огонь — главный символ воскрешения Иисуса Христа для православных — сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Патриарх Иерусалимский Феофил III помолился о снисхождении огня в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой, где было погребено тело Христа. После этого под звон колоколов он раздал часть святыни находящимся в храме людям, которые передавали ее друг другу. Паломники по традиции зажигали пучки из 33 свечей — по количеству земных лет жизни Христа.
Согласно традиции, Благодатный огонь развозится в разные страны мира, в том числе в Россию. Делегация Фонда Андрея Первозванного спецрейсом доставила святыню в Москву, а оттуда — в другие города страны. В аэропорту Внуково его приняли представители епархий.
Пасхальные богослужения в ночь на 5 мая прошли во всех православных храмах Москвы, где регулярно проходит литургия. Также на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве приехали президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин. Российский лидер ежегодно посещает главный православный праздник.
В 23:00 началась пасхальная полунощница. А в полночь — крестные ходы либо непосредственно праздничная служба. В среднем она длилась около трех часов.
О том, как прошло празднование Пасхи, — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: EPA/ABIR SULTAN/ТАСС
Иерусалим. Верующие в храме Гроба Господня перед схождением Благодатного огня накануне православной Пасхи
Фото: EPA/ABIR SULTAN/ТАСС
Иерусалим. Верующие в храме Гроба Господня перед схождением Благодатного огня накануне православной Пасхи
Фото: EPA/ABIR SULTAN/ТАСС
Верующая в храме Гроба Господня во время схождения Благодатного огня накануне православной Пасхи
Фото: EPA/ABIR SULTAN/ТАСС
Верующие в храме Гроба Господня во время схождения Благодатного огня накануне православной Пасхи
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин (слева) во время встречи Благодатного огня в аэропорту Внуково-3
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Верующая во время пасхальной службы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Священнослужители во время крестного хода перед пасхальной службой у Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Пасхальное богослужение и крестный ход в Успенском храме в Путинках в Москве
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Пасхальное богослужение и крестный ход в Успенском храме в Путинках в Москве
Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»
Пасхальное богослужение и крестный ход в Успенском храме в Путинках в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Президент РФ Владимир Путин (слева) и мэр Москвы Сергей Собянин во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Архиепископ Паоло (Павел) Пецци (слева) и апостольский нунций в РФ (посол Ватикана) архиепископ Джованни Д'Аньелло (в центре) во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Верующие во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в ночь на 5 мая 2024 года
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин (слева), доставивший благодатный огонь из Иерусалима в Москву и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Верующие во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Пасхальное богослужение в Спасо-Преображенском соборе во Владивостоке. Второй слева: митрополит Владивостокский и Приморский Владимир
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Верующие на праздничном пасхальном богослужении в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Пасхальное богослужение в Спасо-Преображенском соборе во Владивостоке
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Пасхальный крестный ход у Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
Херсонская область. Военнослужащие ВС РФ во время пасхальной службы в блиндажном храме в зоне проведения специальной военной операции
Фото: Елена Афонина/ТАСС
Верующие во время пасхальной службы в храме Михаила Архангела в г. Грозном, Чечня
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС
ДНР. Верующий во время пасхальной службы в полевом храме 1-й гвардейской мотострелковой бригады