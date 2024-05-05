Чудо свершилось: фото празднования Пасхи в России Опубликованы фото празднования Пасхи в России

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пасхальной службы в храме Христа Спасителя

Православные россияне в ночь на 5 мая 2024 года отпраздновали Пасху. Главную службу в храме Христа Спасителя провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Миллионы верующих устремились в храмы. К празднованию Пасхи в Россию из Иерусалима доставили Благодатный огонь.

Благодатный огонь — главный символ воскрешения Иисуса Христа для православных — сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Патриарх Иерусалимский Феофил III помолился о снисхождении огня в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой, где было погребено тело Христа. После этого под звон колоколов он раздал часть святыни находящимся в храме людям, которые передавали ее друг другу. Паломники по традиции зажигали пучки из 33 свечей — по количеству земных лет жизни Христа.

Согласно традиции, Благодатный огонь развозится в разные страны мира, в том числе в Россию. Делегация Фонда Андрея Первозванного спецрейсом доставила святыню в Москву, а оттуда — в другие города страны. В аэропорту Внуково его приняли представители епархий.

Пасхальные богослужения в ночь на 5 мая прошли во всех православных храмах Москвы, где регулярно проходит литургия. Также на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве приехали президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин. Российский лидер ежегодно посещает главный православный праздник.

В 23:00 началась пасхальная полунощница. А в полночь — крестные ходы либо непосредственно праздничная служба. В среднем она длилась около трех часов.

О том, как прошло празднование Пасхи, — в фотогалерее NEWS.ru.