Российская делегация прибыла в храм Гроба Господня за Благодатным огнем

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Схождение Благодатного огня

Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) прибыла в храм Гроба Господня в Иерусалиме, где 4 мая ожидается сошествие Благодатного огня, сообщили в фонде. Частицу святыни доставят в Москву в ночь на 5 мая — к пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя.

В столичном аэропорту Внуково частицу Благодатного огня смогут принять представители различных епархий РПЦ, которые доставят его в более чем 40 городов России. В 2024 году православные христиане отмечают Воскресение Христово 5 мая.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с предстоящим праздником Воскресения Христова. По словам предстоятеля РПЦ, осознание Божией любви «дает силы преодолевать самые тяжелые душевные состояния и трудные обстоятельства». Святейший подчеркнул, что Воскресение Христово является краеугольным камнем православной веры, так как воскрешение Спасителя превращает «смерть в бессмертие».

Между тем, как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, 32% россиян затруднились ответить на вопрос о том, что именно празднуют на Пасху. При этом 5% граждан перепутали праздник с Рождеством, а 42% опрошенных сказали, что в этот день отмечается воскрешение Иисуса Христа.