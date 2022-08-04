Члены радикальной группировки ворвались в посольство Азербайджана в Лондоне

Посольство Азербайджана в Великобритании подверглось напажению со стороны членов радикальной религиозной группы. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны, передает РИА Новости. Инцидент произошел 4 августа. В настоящее время случившееся расследует британская полиция.

Четвертого августа 2022 года посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии подверглось нападению радикальной религиозной группы. Ворвавшись в здание посольства, радикалы подняли на крыльце здания религиозные флаги и скандировали религиозные лозунги, — рассказали в азербайджанском МИД.

Там добавили, что после вмешательства правоохранителей члены группы были выведены из здания и задержаны.

Сотрудники посольства не пострадали. Инцидент расследуют местные правоохранительные органы. Будет представлена дополнительная информация о результатах расследования, — сообщили дипломаты.

По информации СМИ, ответственность за нападение на посольство на себя взяла шиитская экстремистская организация «Союз слуг Махди». Она базируется в Лондоне и на своем веб-сайте заявляет, что хочет установить «цивилизационное господство».