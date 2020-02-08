https://static.news.ru/photo/291e7470-4b74-11ea-969e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Сотрудник лайнера Diamond Princess Тарас Филиппов рассказал о состоянии пассажиров судна. На данный момент они ожидают проведения теста на коронавирус.

Те люди, которые находятся в каютах, или члены экипажа, или пассажиры, они находятся уже с температурой. И они ждут того момента, ждут своей очереди, когда у них будет возможность сдать этот тест. На данный момент они находятся просто в больном состоянии и наш медицинский центр просто их поддерживает. То есть, они пьют парацетамол, — цитирует Филиппова РИА Новости.

Первым заболевшим на судне оказался 80-летний пассажир из Китая. Он сошёл с лайнера в Гонконге. Спустя некоторое время коронавирус выявили ещё у 20 пассажиров. Они пробудут на карантине до 19 февраля.

У какой-то части людей начали проявляться симптомы. Все больше и больше, и больше. То есть, если это три дня назад еще не было заметно, то сейчас это очень хорошо заметно. И среди украинцев тоже, — добавил член экипажа.

Как ранее писал NEWS.ru, семейная пара американцев рассказала журналистам, что происходит на круизном лайнере Diamond Princess.