https://static.news.ru/photo/486e3cc6-4b64-11ea-92d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Du Xiaoyi/Xinhua/Global Look Press

Семейная пара американцев рассказала журналистам, что происходит на круизном лайнере Diamond Princess, который находится в порту Иокогамы на карантине из-за коронавируса.

По их словам, весь день 9 февраля японские медики загружали в автомобили скорой помощи шесть новых жертв коронавируса и оказывали помощь людям с другими недугами. Американцы рассказали, что специальная группа фармацевтов занимается сортировкой лекарств. Медикаменты сначала отправляются тем, кто в них наиболее нуждается.

У нас есть несколько друзей, таких же узников, с которыми мы разговариваем через смартфон. Честно говоря, в их поведении появились некие странности. Но я отдаю должное судну за организацию телефонных горячих линий с психологическими консультациями на нескольких языках: люди могут таким образом избавляться от стрессов и обсуждать личные проблемы, — рассказал журналистам KP.RU американец Фил Кортер.

По его словам, команда судна пытается наладить стирку белья и одежды пассажиров, а также организовать регулярный обход стюардов. Необходимо, чтобы эти программы одобрили японские чиновники.

Кортер подчеркнул, что американские консульство заверило, что карантин является «самым безопасным решением для всех на борту».

Ранее NEWS.ru писал, что около ста пассажиров лайнера жалуются на недомогание и жар, коронавирус был выявлен у членов экипажа: четырёх филиппинцев и одного украинца.