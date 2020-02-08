Заблокированные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, который сейчас находится на карантине в японском порту Иокогама, вывесили на палубе плакат с просьбой предоставить им лекарства.
Об этом
На носу лайнера виден японский флаг, на котором надпись с просьбой предоставить лекарства.
Не достает информации (от судна). Серьёзное положение — лекарства! — гласит надпись.
На другом полотне написано «Спасибо прессе!».
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Японии около ста пассажиров круизного лайнера Diamond Princess жалуются на жар и плохое самочувствие. Министерство здравоохранения, благосостояния и труда Японии намерено в срочном порядке взять анализы у пассажиров, пожаловавшихся на плохое самочувствие.
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