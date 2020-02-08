https://static.news.ru/photo/1ec8d722-4b3d-11ea-b153-fa163e074e61_660.jpg Фото: Du Xiaoyi/Xinhua/Global Look Press

Заблокированные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, который сейчас находится на карантине в японском порту Иокогама, вывесили на палубе плакат с просьбой предоставить им лекарства.

Об этом сообщает РИА Новости. На борту судна находятся 3700 человек, среди которых 24 гражданина РФ. У 64 пассажиров выявлен коронавирус, их отправили на берег и госпитализировали. Ещё около ста человек жалуются на жар и недомогание.

На носу лайнера виден японский флаг, на котором надпись с просьбой предоставить лекарства.

Не достает информации (от судна). Серьёзное положение — лекарства! — гласит надпись.

На другом полотне написано «Спасибо прессе!».

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Японии около ста пассажиров круизного лайнера Diamond Princess жалуются на жар и плохое самочувствие. Министерство здравоохранения, благосостояния и труда Японии намерено в срочном порядке взять анализы у пассажиров, пожаловавшихся на плохое самочувствие.