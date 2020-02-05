Медицинские работники в Японии выявили у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess коронавирус. Об этом
Мы провели медицинский осмотр всех пассажиров и членов экипажа судна. У 273 человек, которые либо контактировали с зараженным, либо имели симптомы заболевания, были взяты анализы. На данный момент мы получили результаты тестов 31 человека, из них 10 оказались положительными, — говорится в заявлении министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.
Инфицированных вирусом госпитализировали в префектуре Канагава.
Отмечается, что на лайнере находятся 3,7 тысяч человек. Они будут находится на карантине две недели.
Мы намерены принять все меры для дезинфекции помещений судна и предотвращения распространения заболевания. Кроме того, мы считаем необходимым, чтобы карантин продолжался в течение 14 дней, начиная с 5 февраля, и люди оставались на судне, — отметил Кацунобу Като.
Помимо десяти инфицированных пассажиров круизного лайнера, в Японии зафиксировано 23 случая заражения коронавирусом.
Как писал NEWS.ru ранее, носителем вируса оказался 80-летний пассажир круизного лайнера из Китая. Он сошёл с судна в Гонконге.
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