https://static.news.ru/photo/a319f26e-487b-11ea-8b14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

На круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии, обнаружено ещё 10 пассажиров инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Таким образом, число заболевших на судне новым типом пневмонии, вызванной 2019-nCoV, стало 20 человек. Новые инфицированные пассажиры будут доставлены в больницы префектуры Канагава.

Есть ли среди заболевших граждане России — пока не уточняется. Всего на лайнере было 3700 пассажиров из 50 стран. Среди них 24 человека — граждане России.

Как сообщал NEWS.ru ранее, первым заболевшим на судне оказался 80-летний пассажир из Китая. Он сошёл с лайнера в Гонконге. Оставшиеся пассажиры пробудут на карантине до 19 февраля.