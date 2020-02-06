На круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии, обнаружено ещё 10 пассажиров инфицированных коронавирусом. Об этом
Таким образом, число заболевших на судне новым типом пневмонии, вызванной 2019-nCoV, стало 20 человек. Новые инфицированные пассажиры будут доставлены в больницы префектуры Канагава.
Есть ли среди заболевших граждане России — пока не уточняется. Всего на лайнере было 3700 пассажиров из 50 стран. Среди них 24 человека — граждане России.
Как сообщал NEWS.ru ранее, первым заболевшим на судне оказался 80-летний пассажир из Китая. Он сошёл с лайнера в Гонконге. Оставшиеся пассажиры пробудут на карантине до 19 февраля.
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