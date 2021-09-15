Читатели Daily Mail высмеяли антироссийские учения в Латвии

Военные учения в Риге, во время которых солдаты «отражали» нападение России прямо на глазах у недоумевающих прохожих латвийской столицы стали поводом для острот читателей Daily Mail. Неожиданные манёвры прямо на глазах у изумлённой публики развеселили туристов, поскольку солдаты стреляли холостыми патронами.

В свою очередь местные жители пожаловались, что учения напугали детей, сообщает издание.

Какие ужасные учения, прямо на публике и перед детьми. Да они и дня не продержатся, если Россия нападёт, — высказал своё мнение DMrеader.

«Реалистичнее и быть не может, очень похоже на настоящие события. Жаль, если у кого-то случился инфаркт, но я надеюсь, они добились хороших показателей на учениях», написал пользователь с ником Hеrpetl.

Читатели пришли к выводу, что манёвры предназначены не для того, чтобы напугать русских, они предназначены для латвийской аудитории. При этом они напомнили, что Россия не СССР и прибалтийским странам надо успокоиться.

Ранее сообщалось о латвийских военных учениях Namejs 2021, часть которых предполагает действия вне военных объектов для максимального приближения учебных задач к реальной обстановке. Военному ведомству Латвии пришлось извиняться после этой ситуации.