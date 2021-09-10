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Минобороны Латвии пришлось извиниться за военные учения на улицах Риги

15:23, 12 сентября 2021
Минобороны Латвии пришлось извиниться за военные учения на улицах Риги Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
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В Сети получило распространение видео стрельбы в центре Риги, на котором также засняты испуганные прохожие. Ранее сообщалось о военных учениях Namejs 2021, часть которых предполагает действия вне военных объектов для максимального приближения учебных задач к реальной обстановке. Военному ведомству Латвии пришлось объясниться после этой ситуации, передаёт РИА Новости.

Минобороны принесло свои извинения за то, то учения потревожили граждан и напугали их. На кадрах видно, как военные, не обращая внимания на прохожих, стреляют холостыми патронами и занимают позиции на тротуарах.

Во время учений могут возникать и непредвиденные ситуации. В данном случае не было цели напугать горожан. Эта ситуация была досадным недоразумением, — говорится в сообщении ведомства.

Накануне в Латвии стартовали военные манёвры НАТО под названием «Серебряная стрела 2021». По сообщению оборонного ведомства, данные манёвры являются частью учений национальной армии. Такая интеграция латвийских вооружённых сил в системе взаимодействия с силами НАТО предоставляет большие возможности по отработке развёртывания войск при отражении внешней агрессии, отметили в ведомстве.

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