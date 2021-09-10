Минобороны Латвии пришлось извиниться за военные учения на улицах Риги

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Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал холопской психологию киевских властей после того, как секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал отказаться от кириллицы в стране в пользу латиницы. Об этом сенатор написал в своём Telegram-канале.

Пушков напомнил, что поляки на протяжении столетий принуждали украинцев перейти на латиницу. Он подчеркнул, что смена письменности не поможет Украине стать частью цивилизованного мира, намекнув, что «всё дело в мозгах»....