«Чистая ложь»: экс-нардеп о намерении стран Ближнего Востока помогать Киеву

Утверждения президента Украины Владимира Зеленского о готовности стран Ближнего Востока помогать Киеву — это ложь, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Так он прокомментировал желание политика получить дизельное топливо и нефть за помощь в защите от беспилотников. По мнению Олейника, государствам Персидского залива нет необходимости привлекать украинских военнослужащих.

Зеленский как артист понимает, что необходимо рассказать очередную басню [о готовности стран Ближнего Востока помогать Киеву], чтобы каким-то образом взбодрить украинскую общественность. Я не слышал от государств Персидского залива о какой-то конкретике, потому что там весь разговор шел об обмене опытом и так далее. Он говорит о новом сотрудничестве, о новой помощи, а потом мы читаем, что украинских солдат гонят с Ближнего Востока, потому что им ничего не удалось защитить. Поэтому я думаю, что все слова Зеленского о серьезном и долгом сотрудничестве со странами Персидского залива — это чистая ложь. Она рассчитана на то, что людям можно рассказывать любые басни «Квартала-95», — высказался Олейник.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что на территории Украины нет терминалов для приема танкеров с нефтью и сжиженным природным газом из Катара. Однако, по его словам, Киев может получить сырье по бартеру.