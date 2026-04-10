10 апреля 2026 в 16:48

Трамп обвинил Иран в «подлом» нарушении условий перемирия

Дональд Трамп
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Иран в «подлом» нарушении условий мирного соглашения. В соцсети Truth Social он также потребовал срочно изменить правила прохода судов через Ормузский пролив.

В одном из своих постов американский лидер подчеркнул, что Тегеран «делает очень плохую работу, которую некоторые назвали бы подлой». Республиканец добавил, что иранцы нарушают достигнутое соглашение.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что обсуждал с Трампом военные планы коалиции более чем из 30 стран по обеспечению судоходства в Ормузском проливе. По его словам, сейчас также прорабатываются военные возможности и логистика прохода судов через пролив. Британский премьер добавил, что эта тема была в центре переговоров накануне вечером.

До этого глава Белого дома уже предупреждал Иран о недопустимости взимания платы с проходящих через пролив танкеров. Американский президент дал понять, что такие действия со стороны Ирана неприемлемы, и призвал руководство Исламской Республики не испытывать судьбу.

Мир
Ближний Восток
Дональд Трамп
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер ректор Московского международного университета
Сын Байдена вызвал детей Трампа на бой
«Нечеловеческие скорости»: военэксперт раскрыл, как управляется ПВО
Эррол Маск раскрыл причину санкций против России
В ЦБ объяснили, как экономика России растет даже при падении инвестиций
Стала известна возможная дата переговоров между Ираном и США
Адвокат оценил шансы осужденного экс-замглавы Минобороны Попова уйти на СВО
«Спекулянт»: Зеленского распекли за призыв возобновить санкции против РФ
Легендарный хоккеист призвал готовиться к возвращению на мировую арену
Самолет Eurowings ушел на экстренную посадку в Гамбурге
Журналиста «Новой газеты» арестовали
Платить за свет и мусор будем меньше: ФАС разберется с коммунальщиками
Привез Барби, изнасиловал и убил: курьера ждет смертная казнь?
«Больше не будет таких»: Лепс о главной женщине в его жизни
Семье погибшего под Ростовом проходчика окажут помощь
Зеленского высмеяли за идею разместить базы США и Европы на Украине
Звезда «Мстителей» Элизабет Олсен впервые станет мамой
Мясников рассказал о жестком подходе американской медицины к пациентам
Медведев вдохнет новую жизнь в школьные учебники
Пасхальное перемирие с Украиной в 2026 году: конец СВО, выгода России
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

