Трамп обвинил Иран в «подлом» нарушении условий перемирия

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Иран в «подлом» нарушении условий мирного соглашения. В соцсети Truth Social он также потребовал срочно изменить правила прохода судов через Ормузский пролив.

В одном из своих постов американский лидер подчеркнул, что Тегеран «делает очень плохую работу, которую некоторые назвали бы подлой». Республиканец добавил, что иранцы нарушают достигнутое соглашение.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что обсуждал с Трампом военные планы коалиции более чем из 30 стран по обеспечению судоходства в Ормузском проливе. По его словам, сейчас также прорабатываются военные возможности и логистика прохода судов через пролив. Британский премьер добавил, что эта тема была в центре переговоров накануне вечером.

До этого глава Белого дома уже предупреждал Иран о недопустимости взимания платы с проходящих через пролив танкеров. Американский президент дал понять, что такие действия со стороны Ирана неприемлемы, и призвал руководство Исламской Республики не испытывать судьбу.