«Спекулянт»: Зеленского распекли за призыв возобновить санкции против РФ Политик Дюпон-Эньян осудил Зеленского за призывы вернуть санкции против России

Лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян выступил в соцсети X с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского, который обращался к США с требованием возобновить санкции против российской нефти. Он отметил, что санкционное давление на Москву негативно повлияло на экономическую обстановку во Франции.

Зеленский — военный спекулянт, стремящийся лишь к обострению конфликта с Россией. Любой здравомыслящий человек, искренне желающий мира, выступал бы за деэскалацию, — сказал политик.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, продлит временные послабления санкций, касающихся российской и иранской нефти. Срок их действия истекает 11 и 19 апреля соответственно.

До этого стало известно, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к резкому дефициту энергоресурсов и росту биржевых цен на газ в Европе на 59%. Блокада Ормузского пролива фактически парализовала поставки СПГ из Катара, в результате стоимость топлива в марте впервые с начала 2023 года превысила отметку в $600 (47 838 рублей) за тысячу кубометров.