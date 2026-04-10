Аналитик объяснил, почему Киев вряд ли получит нефть из Ближнего Востока Аналитик Юшков: на Украине нет терминалов для танкеров из Катара

На территории Украины отсутствуют терминалы для приема танкеров из Катара с нефтью и сжиженным природным газом, заявил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Так он прокомментировал стремление украинского президента Владимира Зеленского получить дизельное топливо и сырую нефть из стран Персидского залива за помощь в защите от беспилотников. При этом, по словам энергетика, Киеву могут предоставить сырье бартерным методом.

Нужно дождаться реальных взаимодействий [Украины с Ближним Востоком], посмотреть, как будут идти поставки. Заявить, конечно, можно что угодно, ведь главная задача Киева — не потеряться в информационном поле. Вполне возможен бартерный обмен. Если Украина поставит дроны или пришлет своих операторов для ближневосточных стран, и те вместо денег дадут, например, нефть транзитом. Или доставят ее в Польшу, там она будет переработана, и сырье отправится украинцам. На Украине нет приемных терминалов, куда могут прийти танкеры, например, из Катара. Мы не видим заключенных контрактов между украинскими и ближневосточными компаниями на поставку СПГ, нефти или нефтепродуктов, — пояснил Юшков.

По мнению энергетика, у Киева вряд ли есть ресурсы для оказания услуг ближневосточным странам в значительных масштабах без ущерба для своей экономики. Следовательно, добавил энергетик, из стран Ближнего Востока также не поступит много денежных средств и нефти.

Все внимание в мире обращено к Ближнему Востоку, а украинцы вылезают и говорят: «Мы вам поможем, и вы нам поможете». Поэтому здесь нужно будет дождаться, действительно ли что-то произойдет. Любой танкер, который идет сейчас в Саудовскую Аравию на Красное море, придет в Европу. И украинцы могут сказать: «А, это тот танкер, с которым мы договорились, тут будет переработка, и потом эти нефтепродукты попадут к нам». Куда денется сырье на самом деле, никто не скажет. Отследить реальный эффект подобного взаимодействия крайне тяжело, — резюмировал Юшков.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина планирует восстановить нефтепровод «Дружба» весной, но не готова взять на себя ответственность за транзит нефти. По его словам, если вдруг возникнет вопрос о европейском финансировании в обмен на возможность поставок нефти, то Киев уже обозначил сроки ремонта магистрали.